Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что территорию Украины сейчас защищают люди с невероятным героизмом.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Слова «Слава Украине» подхватили по всему миру. Мне кажется, этими кадрами не нужно пугать кого-то в Украине, после этих кадров должны испугаться россияне, которые приходят сюда, на нашу украинскую землю», - заявил Борис Тизенгаузен.

По словами политтехнолога, россияне после видео с расстрелом украинского военного должны испугаться того, как военные Украины принимают смерть. Как отметил Борис Тизенгаузен, украинский военный, которого казнили россияне за слова «Слава Украине», мог бы вымолить себе прощение.

«Он бы мог, наверное, это сделать, но он поступил так. То есть этих кадров должны бояться россияне, они должны бояться тех людей с беспредельным героизмом, которые воюют сейчас за Украину. Слава таким героям и слава Украине!» - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина сообщил, что этот год войны показал, что нет препятствий для украинского народа.

Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский рассказал, по каким правилам воюют россияне: «В их мире это нормально».