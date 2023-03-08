Политолог Борис Тизенгаузен заявил, что расстрелянный украинский солдат с видео стал еще одним символом нашего сопротивления, но мы не напуганы, поскольку украинцы – не россияне.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам эксперта, после видео с расстрелом украинского солдата появился еще один новый символ украинского сопротивления. К сожалению, отмечает он, наверняка это не первый и не последний случай, когда российский оккупанты просто будут казнить наших солдат.

«Задача была посеять страх, но получился обратный эффек. Это еще раз доказывает, что и путин, и российские военнослужащие, и те, кто ими командует, абсолютно не понимают, за что воюют украинцы, как и почему. Они почему-то пытаются натянуть свою ментальную рамку на рядового украинца и думают, что мы должны реагировать точно так же, как и они. Поэтому они так и пытаются смоделировать», - объясняет Борис Тизенгаузен.

По мнению политолога, идея о том, что украинцы встретят российские войска с цветочками, очевидно, взялась отсюда же. То есть, констатирует он, кто-то в россии решил, что украинцы будут себя вести по модели россиян, когда 50 здоровых мужиков убегают от одного пузатого полицейского. Тем не менее, заключает гость программы, эффект получился абсолютно противоположный и видео казни только больше мотивирует нас бороться.

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