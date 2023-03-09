Идеолог Олесь Доний объяснил, что борьба всегда была составной украинской национальной идеи, это было в концепциях идеологов прошлых веков, но это актуально и сейчас, поскольку борьба продолжается.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Ступень №3 – это ступенька о нашей борьбе, которой на самом деле хватало в истории Украины. Это борьба за независимость, это борьба теперь за территориальную целостность, это борьба за свободу, за право украинцев иметь свое государство, право украинцев свободно мыслить, свободно действовать», - рассказывает Олесь Доний.

Тем не менее, констатирует он, борьбе еще тоже необходимо учиться, именно поэтому ступень и звучит как «Учись бороться за свои права и свободы». По словам эксперта, этот пункт всегда был в нашей национальной идее, в концепциях 19-20 веков, но не стоит забывать об этом и сейчас, поскольку наша борьба еще не закончилась.

«Она продолжается против врагов. Она продолжается против наших внутренних проблем, каковы не только определенные персонажи, но и наши внутренние демоны, лень, зависть, агрессия. Нам нужно учиться бороться за свои свободы, как против внешних врагов, так и внутренних демонов», - подчеркивает Олесь Доний.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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