Народный депутат Александр Качура сообщил, что за войну в Украине будут расплачиваться россияне и их дети.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, российская власть предложила своему народу самостоятельно покупать системы ПВО для защиты от беспилотников. Как отметил Александр Качура, это похоже на ситуацию с формой зеленых человечков, когда ее можно было купить в магазине.

«Это вполне логично, ведь все силы брошены на защиту одного сумасшедшего деда, развязавшего эту несправедливую войну», - сообщил Александр Качура.

Как подчеркнул народный депутат, теперь россияне благодаря решению власти российской федерации должны справляться как-то сами и жить под постоянной угрозой.

«Да, может быть, вы лично эту войну и не начинали, но расплачиваться за нее будете именно вы и ваши дети. Подумайте об этом», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Александр Кочетков рассказал о проблемах в рф: «Наблюдается дефицит ракет и низкое качество ракетных атак».

Также Politeka сообщала, что нардеп Александр Качура сообщил, почему россияне изменили тактику своих ракетных атак.