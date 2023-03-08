Президентская кампания в США набирает обороты и каждый старается, как может…

На днях ведущие мировые (и большинство украинских) СМИ разразились новостью: во время ежегодного съезда консерваторов в столичном округе Колумбия очевидный претендент на кресло американского президента Дональд Трамп снова заявил, что мог бы закончить войну в Украине за… 24 часа. Мол, он знает, как это сделать, у него есть свой план. Но, этот план Трамп не обнародовал, сославшись на то, что преждевременное раскрытие деталей может, по его мнению, только навредить. Такая себе аргументация.

Существует ли вообще у Трампа план? Почему тогда он его не огласил хотя бы концептуально? «План Трампа» – капитуляция Киева, Москвы или безоговорочная победа кого-то над кем-то? Есть ли у 45–го президента шанс снова вернуться в Oval Office и, согласно президентской ротации, отчетливо просматривающейся в США с 1989-го года, может ли в этот раз демократа Байдена сменить республиканец Х (и совсем не обязательно, чтобы им стал именно Трамп)?

«По опыту работы и по поведению этого персонажа – и как президента, и как бизнесмена, и как публичной фигуры (у Трампа это было «3 в 1»), я могу сказать, что у него лично нет какого-то глубокого плана. Возможно, вообще нет никакого плана. Может, у кого-то какой-то план и есть. Но, он точно написан кем-то другим, а Трампу его просто предложили, и он ему, видимо, понравился. Я бы дал 20%, что вообще существует соответствующий план. Скорее всего, у самого Трампа плана нет. Он просто хочет этим моментом заинтриговать, привлечь к себе больше внимания», – считаетамериканский адвокат, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик.

«Трамп – такой человек. С этим нужно было или смириться, или нет, – продолжает Юрий Ванетик. – Американское общество не смогло смириться с его характером. Когда Трамп был президентом США, многие вещи в его деятельности выглядели, скажу откровенно, не совсем и плохо. Но, главная его проблема была в том, что он своим поведением так оскорблял элиту нашего общества, что наше общество с этим просто не смогло смириться. Только возрастало социальное напряжение. Но, все знали, каким он есть. Его избрали. Все понимали, что он – именно такой. Это можно было предвидеть.

Понятно, что такого типа вызовы, как «план» и так далее, это все – понты. На 80% это именно так. Вот почему Трамп ничего конкретного и не огласил. Вот какой его план? Позвонить и накричать на обоих президентов или что это за «план»? Это уже – не план, это просто абы что-то делать.

Если речь идет о капитуляции, думаю, что в любом варианте плана этого не было бы. Трамп такой человек, который хочет, чтобы все договорились. Чтобы все стороны типа выиграли, но главное тут – чтобы точно выиграл он. На базе этого, я думаю, у него такая идея, чтобы все свое получили. Эта идея у него базируется не на принципах справедливости, а на принципах какой-то выгоды, где ты или меньше теряешь, или больше находишь. Это если все же допустить, что кто-то ему некий план таки предложил, а он его принял, как собственный».

По словам Юрия Ванетика, «президентская гонка в США уже сильно ощущается. Не уверен, что очередность «демократ – республиканец» будет строго соблюдена. Так часто происходит потому, что кандидат от другой партии критикует предшественника в контексте, мол, нужно круто менять те или иные вещи, есть кардинально другой подход к решению тех или иных вопросов и так далее. Все зависит от того, насколько такая риторика воспримется избирателями, нередко независимо от их партийной направленности. За Трампа, например, тоже же голосовали демократы – простые рабочие, члены профсоюзов и так далее. Иногда республиканцу, чтобы выиграть, также нужно привлечь на свою сторону демократов. Иногда даже не с целью, чтобы они прямо голосовали за него, а чтобы, например, они не голосовали за оппонента.

За Трампа также голосовали демократы. И главная причина тут в том, что он – популист. Шанс избраться, конечно, у него какой-то и сейчас есть. Но, этот шанс крайне маленький. Он намного меньше, чем был раньше. Трампа поддерживает незначительное меньшинство. Я думаю, что многие уже смотрят на него, как на шаг назад. Поэтому, думаю, Трамп отвалится очень быстро, а на арене появятся другие».

«Самый большой шанс среди республиканцев у губернатора Флориды Рона Десантиса. Он – молодой, у него очень хорошее образование и достаточно популизма для того, чтобы избраться. К тому же, у него полно денег. Он – идеальный кандидат от республиканцев.

Если Джозеф Байден снова не станет кандидатом от демократов, то, думаю, им станет губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он – очень популярный и хочет стать президентом США, насколько я знаю.

Еще будет баллотироваться Майк Помпео. Он был бы очень хорошим, очевидно, самым лучшим в роли президента. Но, я думаю, его не изберут. Он – очень умный и совсем не популист. Таких президентами не избирают. Помпео – не для демократии. Это – наивысшего уровня политик, очень выверенный и точный. Даже будучи при Трампе Госсекретарем и директором ЦРУ, Помпео не был испачкан всем этим «трампизмом». Майк Помпео – достойный человек, готовится серьезно к выборам и, думаю, получит очень высокую должность, если к власти придет республиканец.

Поэтому, допускаю, что главная борьба развернется между губернаторами Калифорнии и Флориды.

Президент США Рон Десантис и вице-президент США Майк Помпео – такой вариант вполне возможен. Это было бы идеально, на мой взгляд. Я считаю, что это, как говорят, была бы «бомба», – подытожил Юрий Ванетик.