Заслуженный журналист Украины Виталий Дикий сообщил, что в медийной сфере обязательно нужно знать все события.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Никогда ничего не нужно бояться. Кто-то великий когда-то говорил, что лучше сожалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. Да, может получиться плохо или это будет элемент какого-нибудь поражения, но это не проблема. Надо начинать снова. Главное – быть уверенным и продолжать идти своей дорогой», - сообщил Виталий Дикий.

По словам журналиста, если у начинающего в медийной сфере, который что-то начинает создавать, начинает чем-то заниматься, есть воодушевление и возможность, то нужно обязательно реализовывать свой потенциал. Также, как отметил Виталий Дикий, начинающий журналист должен знать немало информации, быть осведомленным о всех событиях.

«Для того, чтобы быть аргументированным и не попасть в определенную передрягу, нужно обладать определенной темой. Надо знать, что говорят люди о той истории, в эпицентре которой ты находишься. И если ты пытаешься это все более или менее объективно преподносить, то к тебе возникает уважение, тебя ценят, ты становишься авторитетом», - заявил Виталий Дикий.

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