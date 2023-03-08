Политолог Руслан Бизяев рассказал, как Европа пережила эту зиму и оправдались ли прогнозы о том, что без российских энергоресурсов все могут просто замерзнуть.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Не так случилось, как думалось. К концу февраля в европейских газохранилищах оставалось 62% перекачанного газа. Количество людей, умерших от переохлаждения этой зимой в Европе, – это одна из самых низких цифр за последние 3-5 лет», - сообщает Руслан Бизяев.

Тем не менее, отмечает он, европейцы уже потратили на субсидирование другие виды поддержки домохозяйств и бизнеса 700 миллиардов евро. При той тенденции, которую мы наблюдаем сейчас, предупреждает эксперт, цифра к концу 2023 года будет составлять триллион евро. К тому же, добавляет политолог, это если не учитывать тот факт, что себестоимость европейской продукции постоянно дорожает и становится все менее и менее привлекательной на мировых рынках.

«Европа традиционно была одной из технологических мекк этого мира. Но если ваша мекка становится очень дорогой, вам будет трудно выдержать конкуренцию в условиях глобальной экономики. Понимая это, европейские политики пытаются найти альтернативные рынки как сбыта, так и потенциальной человеческой силы», – объясняет Руслан Бизяев.

По его словам, именно поэтому президент Франции Макрон едет в Африку с большим инвестиционным проектом в несколько десятков миллиардов евро по каждой стране, чтобы предложить им в обмен на энергоресурсы деньги, инвестиционные проекты и достаточно привлекательные условия для сотрудничества в науке.

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