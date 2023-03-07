Военный эксперт Дмитрий Снегирев прокомментировал данные британской разведки о том, что российские солдаты используют лопаты вместо военной техники.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам гостя программы, что касается материально-технического оснащения, то тут действительно есть интересные вопросы к российскому руководству. И речь, добавляет он, идет не только о саперных лопатках.

«Например, организация, которую я возглавляю, аналитический отдел «Правой справи» зафиксировал неоднократные факты вооружение так званых частично мобилизованных винтовками Мосина образца еще царской россии. Аналогичная ситуация с оснащением и средствами индивидуальной защиты: стальной шлем 62-го года выпуска, то есть тот, что был на складах еще со времен советской армии», - рассказывает Дмитрий Снегирев.

А что касается зафиксированного факта, отмечает эксперт, то этот вид саперной лопатки – это еще 19 века, модель фактически не изменилась. Поэтому, констатирует он, данный эпизод свидетельствует о низком уровне материально-технического обеспечения оккупационных войск.

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