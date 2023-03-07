Политолог Андрей Бузаров прокомментировал встречу министров иностранных дел стран-членов G20 в Нью-Дели и рассказал об уровне поддержки Украины.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Прежде всего это мероприятие касалось общих геополитических параметров. Без сомнения, тема Украины трендовая, главная. Как международник могу это подтвердить», - подчеркивает Андрей Бузаров.

Кроме того, отмечает он, два последних крупнейших форума в мире, в Давосе и Мюнхенская конференция безопасности, показали, что тренд Украины доминирует, а большая часть стран и европейских, и неевропейских поддерживают Украину.

По словам эксперта, эта же атмосфера, очевидно, была и на G20. Тем не менее, констатирует он, это касается вопросов прежде всего экономики и все считают деньги, начали считать с самых первых дней войны последствия агрессии россии против Украины для каждой страны в отдельности.

«Мне кажется, что G20 еще раз обратило внимание мировые геоэкономические показатели и каждая страна, естественно, дальше для себя выбирает, что делать. Но я убежден, что большая часть цивилизованных стран, независимо даже от экономических последствий этих событий для себя, все равно будет поддерживать Украину», - утверждает Андрей Бузаров.

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