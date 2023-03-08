Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что невозможно сейчас точно предугадать, какая судьба ждет путина.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Выходит путин, что-то говорит, и никто его не понимает. Просто пустословие, потому что он злой и растерянный, он не знает, что делать. Это бессмыслица, набор слов. У него нет решений, он не знает, что ему делать и как выкарабкаться. Он очень хочет достичь мира, но на каких-то там своих условиях, не понимая совсем, в каких реалиях живет», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, сейчас сложно спрогнозировать дальнейшую судьбу путина и россии, пока не понятно, что ждет пригожина или, например, медведева. Но, как отметил Дмитрий Спивак, абсолютно понятны и очевидны совершенно другие аспекты.

«Понятно то, что россия уже проиграла большую войну в Украине», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, политик Дмитрий Спивак рассказал, почему путин решил приостановить участие рф в договоре СНВ-3: «Это месседж Западу».

Также Politeka сообщала, что эксперт рассказал, можно ли будет мирно договориться с россией по Крыму.