Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что невозможно сейчас точно предугадать, какая судьба ждет путина.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Выходит путин, что-то говорит, и никто его не понимает. Просто пустословие, потому что он злой и растерянный, он не знает, что делать. Это бессмыслица, набор слов. У него нет решений, он не знает, что ему делать и как выкарабкаться. Он очень хочет достичь мира, но на каких-то там своих условиях, не понимая совсем, в каких реалиях живет», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, сейчас сложно спрогнозировать дальнейшую судьбу путина и россии, пока не понятно, что ждет пригожина или, например, медведева. Но, как отметил Дмитрий Спивак, абсолютно понятны и очевидны совершенно другие аспекты.
«Понятно то, что россия уже проиграла большую войну в Украине», - заявил Дмитрий Спивак.
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Как писала ранее Politeka, политик Дмитрий Спивак рассказал, почему путин решил приостановить участие рф в договоре СНВ-3: «Это месседж Западу».
Также Politeka сообщала, что эксперт рассказал, можно ли будет мирно договориться с россией по Крыму.