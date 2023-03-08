Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Украина способна победить любого внешнего врага.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Есть еще и второй украинский фронт. Я много раз говорил, что Украина способна объединиться против любого внешнего врага, и отбить любое вражеское наступление, и справиться с любой внешней агрессией. Ну так исторически сложилось», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, Украина в этой войне тоже победит, на внешнем фронте ей удастся уничтожить врага. Но, как отметил Дмитрий Спивак, нам надо также справиться и с внутренними угрозами, объединиться и побороть коррупцию, безответственность внутри страны, не дать обществу снова расколоться, а это дается сложно.

«Вот где парадокс украинского менталитета», - добавил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина рассказал, какая важная задача стоит перед украинцами, помимо победы над врагом.

Также Politeka сообщала, что американский военный Гарри Табах рассказал о потенциале Украины: «Вы будете строить сильную нацию».