Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Украина способна победить любого внешнего врага.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Есть еще и второй украинский фронт. Я много раз говорил, что Украина способна объединиться против любого внешнего врага, и отбить любое вражеское наступление, и справиться с любой внешней агрессией. Ну так исторически сложилось», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, Украина в этой войне тоже победит, на внешнем фронте ей удастся уничтожить врага. Но, как отметил Дмитрий Спивак, нам надо также справиться и с внутренними угрозами, объединиться и побороть коррупцию, безответственность внутри страны, не дать обществу снова расколоться, а это дается сложно.
«Вот где парадокс украинского менталитета», - добавил Дмитрий Спивак.
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Как писала ранее Politeka, военный Святослав Дубина рассказал, какая важная задача стоит перед украинцами, помимо победы над врагом.
Также Politeka сообщала, что американский военный Гарри Табах рассказал о потенциале Украины: «Вы будете строить сильную нацию».