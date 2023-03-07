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Виталий Кличко не имел права назначать руководителей коммунальных предприятий, поэтому его действия подпадают под наказание согласно ст. 356 Уголовного кодекса Украины (УК) "Самоправство" - штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы до двух лет, или арест до трех месяцев.

Кто же должен назначать руководителей коммунальных предприятий?

Я уже не раз непублично указывал на проблему коммунальных предприятий и назначение руководителей этих предприятий. Теперь публично – потому что достало, а главное от этого много проблем с коммунальными предприятиями.

Одно время, становясь победителем многих конкурсов на замещение должности руководителя коммунального предприятия, я ни разу не был назначен. Когда комиссии по проведению конкурсного отбора на замещение вакантной должности директора коммунального предприятия утратили прозрачность и стали собранием договорняков, смысла заявляться на конкурс уже не стало. Но его и не стало тогда, когда Виталий Кличко пренебрегал решениями конкурсных комиссий и назначал откровенных неурядиц, а затем откровенно их увольнял.

Возможно, Виталий Кличко хочет как лучше и все назначения руководителей шли под влиянием его окружения, окружение менялось и сменялись бестолковые руководители. Виталий Кличко – слон. И хвостики не должны управлять слоном. Поэтому необходимо помочь Виталию Кличко избавиться от навязанной ему ответственности незаконно назначать руководителей коммунальных предприятий и тем самым помочь Виталию Кличко определиться: орган или городской голова.

Тупость, некомпетентность, глупость, договорняки и откровенная коррупция лишают Киев ясных перспектив на будущее комфортного города. Принцип наворовать-срать-убежать – преуспевает. Это нужно изменять как систему. Система должна быть в основе, а не карусель смен руководителей.







В основе местного самоуправления есть коммунальная собственность. Лишение или лишение коммунальной собственности – это потеря самоуправления.

Система коммунальных предприятий должна быть необходимо сбалансирована – сформирована и управляется таким образом, чтобы самостоятельно обеспечить жизнедеятельность города по принципу необходимости. Отсутствие такой сбалансированности и ее последствия почувствовали города, приближенные к боевым действиям, в частности, городской голова Харькова высказывался о том, что теперь не будет никакого аутсорсинга. В напряженной ситуации в Харькове эффективно выполняли свои функции только коммунальные предприятия.

Поэтому роль коммунальных предприятий невозможно переоценить. Вместе с этим важное значение необходимо отдавать и системе управления коммунальными предприятиями, неправильная реализация которой приводит к тому коллапсу, который существует в Киеве.

На мой взгляд, исходя из действующего законодательства (Конституции Украины, законов “О местном самоуправлении в Украине” и “О столице Украины – городе-герое Киеве”) назначение руководителей коммунальных предприятий происходит с нарушением закона и логики существования местного самоуправления.

Так, согласно п. 30 ст. 26 закона "О местном самоуправлении в Украине", исключительной компетенцией киевского городского совета (как и любого совета) является принятие решений "о создании, ликвидации, реорганизации и перепрофилировании предприятий, учреждений и организаций коммунальной собственности соответствующей территориальной общины". То есть Виталий Кличко не должен ни создавать, ни вносить изменения в устав – он не может управлять предприятиями коммунальной собственности. Но при этом станок самоуправства Виталия Кличко работает.

В качестве примера еще одно случайное распоряжение "органа" за подписью Виталия Кличко №2093 от 30.09.2021 г. "О внесении изменений в устав коммунального предприятия исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) "Киевтеплоэнерго".

Не может Кличко утверждать уставы! Не может быть коммунального предприятия КГГА, потому что КГГА – не субъектная. Субъектность – это исключительная компетенция городского совета согласно закону и нормальной логике.

Чтобы вас тоже никто не путал, вспомню ст. 29 закона "О местном самоуправлении в Украине", которая определяет полномочия исполнительных органов местного самоуправления по управлению коммунальной собственностью, и согласно которой к собственным полномочиям исполнительных органов относятся управление в пределах, определенных советом, имуществом, принадлежащим коммунальной собственности соответствующих территориальных общин. Само управление имуществом, а не предприятием. Управление имуществом – это передача в пользование и то в пределах определенного совета.

Даже невозможно представить, каков может быть легитимный механизм назначения руководителя коммунального предприятия, кроме механизма прямого голосования депутатами за кандидатуру.

Давайте еще рассмотрим ситуацию, подтянув следующую логику.

Если коммунальное предприятие представить как хозяйственное общество, то участниками этого общества являются граждане общества Киева в лице избранных гражданами депутатов. Если упрощенно, то каждого депутата можно представить участником коммунального предприятия, а мэра секретарем собрания (потому что он такой и есть).

Депутат не может передавать свои депутатские полномочия никому, даже коллеге-депутату. Думаю, это абсолютно ясное дело.

Депутаты, по которым формируется орган местного самоуправления, выполняют представительские функции. Органы местного самоуправления (депутаты) являются учредителями предприятий коммунальной собственности – никто другой не может быть учредителем коммунального предприятия.

В отличие от участника хозяйственного общества, имея личную представительскую функцию, депутат не может перепроверить свои права и обязанности другому гражданину, ведь обретение депутатских прав и обязанностей происходит исключительно по закону и исключительно через систему выборов. То есть депутат не может никому делегировать или доверить свои права в управлении коммунальным предприятием, депутат не может предоставить доверенность Виталию Кличко – это важное отличие от управления хозяйственным обществом.

Как учредитель, орган местного самоуправления (депутаты) через принятие решений осуществляет управление предприятиями коммунальной собственности, в том числе – их исключительное право назначать руководителей таких предприятий.

Не следует путать исключительную компетенцию органа местного самоуправления (п. 31 ст. 26 закона "О местном самоуправлении в Украине" относительно "принятия решений о передаче другим органам отдельных полномочий по управлению имуществом, которое принадлежит к коммунальной собственности соответствующей территориальной общины, определение границ этих полномочий и их осуществления”) с передачей управления коммунальными предприятиями. Если бы так можно было все передавать, то депутаты собирались один раз, чтобы все передать. Тогда зачем тогда депутаты, демократия и самоуправление? Прописать в законе, что местное самоуправление в Киеве – это Виталий Кличко. И все. Но ведь это не так.

Следовательно, назначение руководителей коммунальных предприятий – это исключительное право, даже обязанность депутатов Киевского городского совета.

Для лучшего понимания проблемы приведем еще один пример. В поиске системы делегирования полномочий по управлению коммунальными предприятиями (а таково есть) первый документ, который попался мне на глаза, стало распоряжение КГГА №2572 от 13.12.2021 года "О передаче в сферу управления имущества". В нем Виталий Кличко (орган) при распоряжении ссылается на статьи, на которые он не может ссылаться.

Так ст. 327 Гражданского кодекса Украины определяет, что "управление имуществом, находящимся в коммунальной собственности, осуществляют непосредственно территориальная община и созданные ею органы местного самоуправления". То есть Виталий Кличко указывает статью, которую он нарушает.

ч. 5 ст. 60 закона "О местном самоуправлении в Украине" определяет, что "органы местного самоуправления от имени и в интересах территориальных общин в соответствии с законом осуществляют правомочия по владению, пользованию и распоряжению объектами права коммунальной собственности...". Виталий Кличко, может быть, и орган, но явно не местного самоуправления.

Что-то исполнительный орган Киевсовета (КГГА) за подписью Виталия Кличко совсем не того картуза на голову натянул.

Кстати, КГГА – это система, которая не может быть субъектом, как любая система (классика государственного управления), а от этого не может издавать распоряжения. Распоряжение может выдавать исключительно глава КГГА Виталий Кличко. Об этом же говорит и ст. 41 закона "О местных государственных администрациях": "Председатели местных государственных администраций выдают распоряжение единолично и несут за них ответственность согласно законодательству".

На этом можно было бы завершить наше исследование, а юристам и правоохранительным органам следовало бы на эти тезисы нанизать статьи Уголовного кодекса и других законов об ответственности и наказаниях. Но еще один пример.

Показательна ситуация с театрами коммунальной собственности (зрелищно-театральными заведениями) и Департаментом культуры КГГА.

Согласно п. 9.14. положения о Департаменте культуры КГГА, директор департамента назначает руководителей учреждений культуры, принадлежащих к коммунальной собственности территориальной громады города Киева и подчиненных департаменту, по результатам конкурса путем заключения ими контрактов в установленном законодательством порядке.

Положение о Департаменте культуры утверждено распоряжением все того же несубъектного исполнительного органа Киевсовета, хотя должно быть утверждено главой КГГА Виталием Кличко.

Итак, мы имеем ситуацию, незаконную попытку управления предприятием коммунальной собственности (местное самоуправление) другой “ветвью” власти – органом государственной власти без делегированных полномочий. Виталий Кличко не имел права утверждать такие полномочия для руководителя Департамента культуры КГГА, а директор департамента не имел права осуществлять такие полномочия.

Возможно, я все же что-то пропустил и есть какое-то "липовое" решение Киевсовета о предоставлении Виталию Кличко, как председателю КГГА, или Виталию Кличко, как Городскому голове, права на управление предприятиями коммунальной собственности. В законе о таком праве точно нет ничего. Есть ли решение о предоставлении таких полномочий городским советом директору Департамента культуры КГГА? Есть ли хоть что-то, что бы как-то прикрыться выдающимся деятелям государственного управления от компетентных органов? При этом прошу не путать передачу имущества в управление (по сути безвозмездную аренду) и передачу управления предприятием.

Если есть такие решения, то они должны быть отменены. Единственное решение Киевсовета о назначении руководителя коммунального предприятия, согласно законодательству и принципам местного самоуправления, это решение, где будет указано: …Городскому голове г. Киева В.В. Кличко подписать утвержденный договор (контракт)…”.

В ст. 21 закона "О культуре" также сказано исключительно следующее: "... руководители государственных и коммунальных учреждений культуры назначаются на должность путем заключения с ними контракта сроком на пять лет по результатам конкурса". То есть, этим законом не определено, кто назначает руководителя заведения культуры. Да и не может быть определено, ведь и так понятно, что руководителя государственного учреждения культуры назначает руководитель органа по согласованию с местным органом исполнительной власти, а руководителя коммунального учреждения культуры могут назначать только органы местного самоуправления (советы) на праве субъекта права собственности.

В конкурсной комиссии от Департамента культуры КГГА (положения о комиссии нет) не предусматривается участие даже депутатов Киевсовета. Прикольно? Однако есть представители общественных организаций (три человека), которые вообще не имеют отношения к культуре и вообще ведут деятельность в других населенных пунктах Украины.

Есть у комиссии представители от театра (три человека). От Департамента культуры – тоже три человека.

Конкурсные комиссии на некультурные предприятия коммунальной собственности не предусматривают лотерей с общественными организациями: в комиссии присутствуют депутаты Киевсовета и утверждении уже распоряжением Городского головы на основании ст. 42 закона "О местном самоуправлении в Украине", в которой ничего не сказано о таких комиссиях.

То есть, мы здесь имеем раздвоение личности у Виталия Кличко по одному и тому же вопросу: он все же кто – орган, городской голова, или Виталий Кличко?

Пока происходит раздвоение-сдвоение, руководство Департамента культуры готово назначать руководителем театра любого, кого предложит коллектив. Это уже привело к тупиковым ситуациям. А дальше будет крушение.

Для еще большей детализации – ситуация с Театром "Юного зрителя на Липках". Конкурсная комиссия избрала судимого по ст. 146 Уголовного кодекса "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Вячеслава Жилу.

Окружной административный суд (ОАС) Киева признал противоправным и отменил решение конкурсной комиссии и приказ Департамента культуры №457-к от 21.09.2021 о назначении Вячеслава Жили директором коммунального предприятия ТВСК "Киевский театр юного зрителя на Липках". Это решение прошло апелляцию и вступило в законную силу в день принятия постановления шестого апелляционного административного суда (24 января 2023 года).

Согласно решению суда, руководитель Департамента культуры Сергей Анжияк должен был не уволить Вячеслава Жилу, а принять к исполнению решение суда, потому что признано противоправным и отменить приказ о назначении Вячеслава Жилы директором театра, вместе с чем незаконны все действия Вячеслава Жилы относительно его незаконной. деятельности в театре

Это означает, что большинство актеров и работников театра, которых Вячеслава Жила уволил (уничтожил многолетний сформированный коллектив и репертуар театра), уволены незаконно, а вернее – не были уволены. Те, кого Вячеслава Жила принял на работу, приняты незаконно и не являются коллективом театра, поскольку назначались Вячеславом Жилой, у которого не было полномочий.

О таких ситуациях нужно думать раньше времени, чтобы не создавать их. Но проблема в том, что некому и чем думать. Принималось бы решение о назначении руководителя предприятия путем прямого голосования депутатами, таких проблем не было бы.

Сергей Анжияк продолжил "чудить" и ничего не смог придумать, как назначить (оставить) и.о. директора театра заместителя Вячеслава Жилы (которого Жила назначил своим заместителем), потому что так захотел коллектив, незаконно "набранный" Вячеславом Жилой.

И при этом никто уже не вспоминает о незаконно уволенном коллективе, который проработал до Вячеслава Жили десятки лет и воспитал не одно поколение юных театралов. При таких действиях Сергея Анжияка ситуация в театре будет ухудшаться.

Учитывая вышеприведенное депутатам, необходимо начать выполнять свои прямые обязанности и не опрокидывать это на некомпетентные бесполномочные исполнительные органы.

А решение недоразумения с ТЮЗом на Липках должно стать показательным и основываться на следующих принципах:

1. Театр – коммунальная собственность. Управлять театром могут только депутаты путем прямого голосования.

2. От театра и качественного репертуара останется только пятно по цвету детской неожиданности (зайдите на новый сайт театра и оцените).

3. В коллектив театра Вячеслав Жила совершил фактический геноцид, потому что от коллектива почти никого не осталось.

4. Театр необходимо вернуть в то состояние, которое он имел к Вячеславу Жили.

5. Театр на полном содержании общины города, является коммунальным заведением и "свое" кино за деньги общины коллективу нечего крутить. Театр – исключительная ответственность депутатов Киевсовета, а Департамент культуры КГГА только планирует, распоряжается средствами и контролирует как вспомогательный орган депутатов – без права принятия решения.

6. От художественного руководителя театра и режиссера зависит репертуар и качество представлений. Руководитель или режиссер как дирижер. Какими бы прекрасными ни были актеры, но прекрасного спектакля или кино по их отдельным пожеланиям не будет. Отдать сейчас назначение руководителя театра на откуп незаконно назначенному коллективу – это элементарная тупость и бездарность руководства Департамента, вообще не имеющего полномочий на принятие таких решений. А еще это нонсенс – режиссер формирует актерский коллектив.

7. Поколения детей и молодежи воспитывались на спектаклях театра под руководством Виктора Гирича. Логично, что вывод театра для детей и молодежи пока депутаты не организуются с театральной концепцией, можно поручить руководителю театра Виктору Гиричу и то, если он захочет разгребать сделанные проблемы.

Почти аналогичная ситуация с другими предприятиями коммунальной собственности. Там тоже назначение руководителей производились Виталием Кличко, который не имеет полномочий на личное управление предприятиями коммунальной собственности. И не может иметь, как по закону, так и при отсутствии в данном случае, даже в воображении, какого-либо легитимного механизма распоряжения чужими правами.

Какое бы решение депутатов ни было, к чему бы оно не привело, но именно депутаты должны определяться с руководителями коммунальных предприятий, нести за них ответственность, менять и назначать других и не кивать на Виталия Кличко. Он в данной ситуации ненастоящий и не имеет права без решения совета назначать (поручать назначение) руководителем коммунального предприятия, в том числе и исполняющим обязанности.

Относительно конкурсных комиссий – это совещательные органы, не больше. Они доказали свою неэффективность и коррумпированность. И решения этих комиссий могли вообще не приниматься во внимание тем же Виталием Кличко.

Виталию Кличко и депутатам Киевсовета необходимо выстроить по-новому систему управления коммунальными учреждениями и одновременно перейти к программе коммунализации Киева, в основе которой есть увеличение (развитие) коммунальной собственности, усиление управления собственностью и, как уже отмечалось, война это весомый аргумент действовать именно так.

Мы можем рассчитывать на то, что Виталий Кличко и его непосредственный руководитель, начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко прислушиваются к моим советам.

Лично Виталий Кличко легко может прощаться с непутевыми руководителями ради перемен к лучшему. Для него не сложно в интересах общества избавиться от руководителя Департамента и пары заместителей.

Единственная проблема в том, что Виталий Кличко снова и снова легко притягивает к себе новых бескебных нелепостей, которые все превращают в козяк.

Поэтому, Виталий Владимирович, меняйте систему. Ибо с существующей системой вам не то что не получить новые пояса, а можно и нынешние потерять – за самоуправство и хищение.

Роман Головин, глава Всеукраинского объединения собственников земли