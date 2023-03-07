Доктор философских наук Виталий Хромец объяснил, что цели образования – это не что-то замкнутое в самом образовании, они определяются тем, какие проблемы есть в нашем обществе и государстве.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Можем говорить о 3 главных средах, которые взаимодействуют между собой. Это то, что греки называли этос или ментальность, какая украинская ментальность. Вторая среда – это то, что греки называли ойкосом или экономикой. И третья среда – это, собственно, политика. Главная цель политики – создать условия для деятельности и нормального функционирования общества, экономики и всех других социальных подсистем. Образование обеспечивает динамику», – рассказывает Виталий Хромец.

То есть, объясняет эксперт, мы можем понимать, что сложившиеся в украинском обществе обычаи не соответствуют внешним вызовам, мешают развитию государства, можем понимать наличие проблем в нашей экономике, которая удовлетворяет только олигархов, можем понимать проблемы в нашей политической системе, с самими политиками. А решить и скорректировать это все, констатирует он, должно как раз образование, от этого и зависят его цели.

«Цели образования должны обеспечить динамику, изменение того, что нам не нравится в нашей динамике, то, что нам не нравится в нашей экономике, и то, что нам не нравится в нашей политике…», - подчеркивает Виталий Хромец.

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