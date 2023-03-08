Политолог Руслан Бизяев рассказал, что война 21 века – гибридная, а потому поле боя – это только одно из ее направлений, победы только на нем мало.
Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
«Давайте себе представим ситуацию, что Украина вышла даже на границы 1991 года, а не на границы 24 февраля 2022 года. Означает ли это окончание войны? Нет», - отмечает Руслан Бизяев.
Как он объясняет, в данном случае это ведь не только территории, люди, речь идет о причинах конфликта. По словам эксперта, войны 21 века недаром называют гибридными, потому что война идет в нескольких параметрах, направлениях. Собственно, констатирует гость программы, военные действия – это один из параметров войны, кроме политического, идеологического, экономического и так далее.
«Поэтому сам по себе выход на границы не тождественен окончанию войны. Война идет в головах в первую очередь. Для того, чтобы война прекратилась на поле боя, она должна изначально прекратиться в головах», - объясняет Руслан Бизяев.
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