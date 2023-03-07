Идеолог Олесь Доний рассказал, что сегодня украинцы – государственная нация, поэтому мы должны не отклонять от себя иноплеменных персонажей, а впитывать их в свою культуру и историю.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Когда украинская нация была не государственной, понятно, что, обороняясь, она отклоняла от себя разных иноплеменных персонажей. Но когда этнос становится государственным, напротив, он должен впитывать в себя все, в том числе и исторических персонажей», - объясняет Олесь Доний.

Следовательно, утверждает он, тот же Айвазовский, этнический армянин и российский гражданин является еще и украинским художником, поскольку и Крым является Украиной. В то же время, отмечает идеолог, это никак не отрицает его принадлежности и к русской или армянской культуре, просто к нам он тоже относится.

«Мы должны изучать не только гетманов, а еще крымскотатарских ханов, если Крым – это Украина, то все, что происходило там, – это история Украины, соответственно, и исторические персонажи, и те, кто воевали, были враждовали с Войском Запорожским», - отмечает Олесь Доний.

Итак, констатирует эксперт, очень разные персонажи относятся к украинской истории, как относиться к ним лично каждому из нас – право каждого, но в общем, в истории они все наши.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Новохатский объяснил, в чем глобальная нравственная разница между США и Китаем.

Также Politeka писала о том, что Доний объяснил, как следует изменить украинское политическое мнение.