Народный депутат Александр Качура сообщил, что россияне должны были уже понять, что их армия никогда не сможет взять Запорожье.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, враг назначил столицей Запорожской области оккупированный город Мелитополь. Как отметил Александр Качура, россияне должны были уже наконец-то понять, что российская армия никогда не сможет взять Запорожье.

«Так можно было еще проще поступить. Например, переименовать Воронеж в Киев», - сообщил Александр Качура.

Как отметил народный депутат, можно было бы тогда захватить переименованный Воронеж и похвастаться перед российским народом взятием украинской столицы.

«И можно было бы брать его за три дня столько раз, сколько захочется», - добавил народный депутат.

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