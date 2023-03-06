Оперативным штабом при Госэкоинспекции были рассчитаны ущерб нанесенный окружающей среде вследствие вооруженной агрессии РФ на общую сумму почти 52 млрд $.

6 марта в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" состоялась пресс-конференция на тему последствий экологического ущерба, нанесенного окружающей среде во время деятельности Оперативного штаба Госэкоинспекции Украины во время военной агрессии России.

И.о. Председатели Государственной экологической инспекции Украины и Председатель Оперативного штаба Игорь Зубович рассказал об основных зафиксированных экологических убытках за год работы Штаба. Общая сумма рассчитанных Госэкоинспекцией ущерба окружающей среде за период с 24.02.2022 г. по 03.03.2023 г. по земельным, водным ресурсам и атмосферному воздуху составляет почти 52 млрд $.

Также он рассказал о том, что в Украине более 20 тысяч промышленных объектов и 3 тысячи складов, на которых хранятся высокотоксичные отходы. И часто именно они становятся мишенью для россиян, поэтому влияние на окружающую среду будет существенным. Влияние уже значительно, однако пока отсутствуют конкретные данные из-за невозможности доступа на оккупированные территории, где продолжаются боевые действия.

Теперь можем говорить, что наибольший ущерб окружающей среде нанесен в Донецкой, Луганской Харьковской и Херсонской областях. Часть этих территорий до сих пор оккупирована, поэтому оценить реальные масштабы ущерба все еще невозможно.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования, Главный координатор Оперативного штаба при Госэкоинспекции Украины Елена Криворучкина в свою очередь рассказала об основной задаче по возмещению ущерба, что является важной составляющей, меры предотвращения повторения проблем при взыскании с агрессора причиненного вследствие агрессии РФ. За 3 дня был заложен мощный фундамент для формирования компенсационного механизма получения репараций, компенсаций и возмещения экологического ущерба.

Заместитель Генерального прокурора Украины и член Оперативного штаба при Государственной экологической инспекции Украины Виктория Литвинова рассказала об особенностях расследования военных преступлений и препятствиях в виде высоких стандартов дополнительного протокола Женевских конвенций. В настоящее время прокуроры экологических прокуратур приобщены к процессуальному руководству в уголовных производствах о 104 военных преступлениях, которыми причинен вред окружающей среде. 11 из которых расследуются по факту причинения экоцида. Речь идет о нападениях на нефтебазы, объектах атомной энергетики, гидротехнических сооружениях.

Советник генерального прокурора Максим Попов поделился итогами международной конференции проведенной Офисом генерального прокурора под названием United for Justice, на ней рассматривался вопрос ответственности России за основное международное преступление, преступление агрессии без которого не существовали бы другие военные преступления насчитывающие 70 тыс. уголовных производств. Он подчеркнул, что вред окружающей среде вызывается во время любого вооруженного конфликта, но до полномасштабного вторжения во время предыдущих вооруженных конфликтов правоохранительные системы вообще не уделяли внимания последствиям войны для окружающей среды, он утверждал, что правоохранительные органы и офис генерального прокурора уже фиксируют виновных. среде для привлечения к ответственности.

Завершилось выступление обсуждением плановых шагов и мероприятий в деятельности Оперативного штаба и потребности Украины в сфере охраны НПС.

Пресс-конференция стала важным событием всех заинтересованных в защите окружающей среды в Украине и помощи в ликвидации последствий военной агрессии.