Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко объяснил, что лукашенко, очевидно, пытается отвязаться от россии и получить протекторат Китая.

Об этом он рассказал по каналу «PolitБюро».

«Моя версия заключается в том, что лукашенко устал быть слугой путина, он решил, что лучше быть слугой Китая, чем слугой воюющей россии», - утверждает Николай Томенко.

По словам гостя программы, из того, что он прочитал в переводной китайской и белорусской прессе, выглядит так, что это попытка избежать жесткой привязки к россии, жесткого подчинения и перейти к более сильному игроку.

«Фактически беларусь готова на статус специальной провинции Китая в Европе. Для Китая беларусь важна тем, что это, условно, путь в Европу, через беларусь они продают свои товары, беларусь является условным посредником по обходу санкций и торговых ограничений для Китая в европейских западных странах», - объясняет Николай Томенко.

По словам эксперта, подписано соглашение, что в беларуси будут собирать китайские автомобили, причем лукашенко сказал на следующий день, что это неотложно, нужно начинать строительство этого нового китайского завода. Фактически, заключает он, это такая геополитическая инвестиция Китая в беларусь.

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