Юрист и кандидат юридических наук Марина Ставнийчук сообщила, что Израиль может отвлечь внимание от внутренних проблем, начав бомбить территорию Ирана.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Один из главных информационных каналов Израиля сообщил об обеспокоенности администрации Байдена вероятными сюрпризами от израильских властей. В то время, когда США сосредоточены на оказании военной помощи Украине, когда растет напряженность американо-китайских отношений, Израиль на фоне внутреннего политического конфликта может полностью отвлечь внимание от него», - сообщила Марина Ставнийчук.

По словам юриста, на фоне внутреннего напряжения Израиль может начать бомбить ядерные иранские объекты. Как отметила Марина Ставнийчук, американское военное руководство едет в Израиль, чтобы предотвратить это. В частности, в стране уже побывал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Милли.

«9 марта планируется, что в Израиль с официальным визитом прибудет глава Пентагона генерал Остин», – заявила Марина Ставнийчук.

Как писала ранее Politeka, политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал о странной позиции главы МИД Израиля: «Не ответил на прямой вопрос».

Также Politeka сообщала, что Георгий Биркадзе заявил, что господин Байден рекордсмен по приездам к нам из всех американских политиков.





