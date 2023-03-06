Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что россияне будут вынуждены убегать с оккупированных сейчас территорий.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Россияне хотят, чтобы танки ехали по Крещатику. Но такую победу путин не даст никогда. Разгромить украинскую армию он не может, до Киева ему, как до Луны, никогда он его не возьмет. Это всем понятно уже давно. Он Бахмут берет несколько месяцев и взять не может. Какой Киев?» - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, победа, которую россияне ждут в своих головах, никогда не случится. Как отметил Борис Тизенгаузен, путину придется идти на уступки, российская армия будет вынуждена в очередной раз убегать с захваченных территорий, особенно когда Украина получит западное вооружение.

«И произойдет несколько событий, подобных бегству из Херсона, обвалу фронта в Харьковской области. Это совершенно не победа», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура объяснил, зачем россияне роют окопы в Евпатории: «Уже появились кадры…».

Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский рассказал, по каким правилам воюют россияне: «В их мире это нормально».