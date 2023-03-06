Политический аналитик Александр Новохатский объяснил, что Китай – это полюс торговли людским ресурсом и механического служение системе, а США – другой, это мир свободы воли.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Экономика Китая построена на рабском труде. Сама система освоения людского ресурса Китаем является противоестественной для человека. За последние 20 лет китайцам удалось внедрить систему, которая полностью разрушила генерацию. Сегодня все устои, которые их делали людьми и прививали человеческие ценности, творчество, индивидуальный подход, чувствование сведено к механистическому служению некой системе, которая задает извне задачи», - рассказывает Александр Новохатский.

Кроме этого, отмечает гость программы, Китай сегодня торгует людскими ресурсами. То есть, констатирует он, Китай не создал индустриальной основы творчества и правления, не наполняет внутреннюю социальную среду условиями для жизни вне государства, вне больших ценностей.

«Эта самая машинная справедливость уровняла в возможностях как верхние элементы социальной системы, так и нижние, то есть штучный интеллект оценивает последнего человека с низов точно так же, как и человека с верхов. Они вынесли из себя право человека решать, что правильно, что неправильно. Они перешли в механистический мир», - объясняет Александр Новохатский.

В то же время США, рассказывает аналитик, - это совершенно другой полюс, а Декларация о независимости – это основа построения мира на свободе, более того, на свободе воли. Как он подчеркивает, человека человеком делает отнюдь не мышление, а именно чувствование, воля, способность проявлять человекость в действиях, поступках, отстаивать это, быть человеком.

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