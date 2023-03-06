Российские войска ведут наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, на Запорожском и Херсонском обороняются, на отдельных участках пытаются создать условия для перехода в наступление.

На мой взгляд, наступление окупантов по всей линии фронта связано, в частности, с украинской информационной повесткой по освещению результатов "Рамштайна".

В таком случае следует поставить себя на место россиян. Им не нужно иметь самую эффективную и сильную агентурную разведку. Достаточно мониторить украинские СМИ и обрабатывать информацию о том, сколько нашим военным нужно времени для получения, овладения и развертывания нового оружия.

Когда в украинских СМИ раздаются заявления о предстоящем контрнаступлении ВСУ в течение двух следующих месяцев, то стоит задать вопрос - собираются ли оккупанты давать эти два месяца, чтобы потом их выбили из занятых ранее территорий? Думаю, нет, ведь единственный вариант – это ударить в опережение. Мы год обсуждаем тактико-технические характеристики оружия, возможности применения, его количество, слабые и сильные стороны.

То есть фактически даем врагу полностью развернутую картину и одновременно этим помогаем ему на фронте. На сегодняшний день Украине необходимо срочно откорректировать информационную повестку, особенно по поставке новейшего оружия для военных и возможные направления контрнаступления, ведь мы сами даем возможности МИД России заниматься вопросом срыва оборонных заказов для нашей страны.

Напомним, во время последней встречи министров обороны западных стран в формате "Рамштайн" были подтверждены поставки украинскими партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных.

Следующее заседание в формате "Рамштайн" может пройти в середине марта, вероятно, оно будет проходить онлайн.

Часто в последнее время встречи западных партнеров в формате "Рамштайн" обусловлены рядом причин. Среди которых – изменение отношения Запада к так называемым "красным линиям", которыми мир периодически пугает россия.

Дмитрий Снегирев





