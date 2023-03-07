Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Китай собирает антиамериканскую коалицию.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Си Цзиньпин принимает Лукашенко. И весь мир задумался о том, а что это за визит. Причем не просто визит, а с заявлениями Си, что он давно знаком с Лукашенко и поддерживает его. Зачем Си Цзиньпину нужен Лукашенко? Ответ абсолютно простой», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словами политического деятеля, раньше Китай в основном занимался всегда экономической экспансией и во внешней политике вел себя очень осторожно. Сейчас же, как отметил Дмитрий Спивак, Пекин демонстративно показывает западному миру, что Китай против Америки, а Америка против Китая.

«И Китай видит себя лидером коалиции антиамериканской. То есть Китай начинает формировать биполярный геополитический мир и новый миропорядок», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, Юрий Ванетик рассказал, как США относятся к Китаю.

Также Politeka сообщала, что политик Дмитрий Спивак рассказал, почему путин решил приостановить участие рф в договоре СНВ-3: «Это месседж Западу».