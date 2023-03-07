Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Китай собирает антиамериканскую коалицию.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Си Цзиньпин принимает Лукашенко. И весь мир задумался о том, а что это за визит. Причем не просто визит, а с заявлениями Си, что он давно знаком с Лукашенко и поддерживает его. Зачем Си Цзиньпину нужен Лукашенко? Ответ абсолютно простой», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словами политического деятеля, раньше Китай в основном занимался всегда экономической экспансией и во внешней политике вел себя очень осторожно. Сейчас же, как отметил Дмитрий Спивак, Пекин демонстративно показывает западному миру, что Китай против Америки, а Америка против Китая.
«И Китай видит себя лидером коалиции антиамериканской. То есть Китай начинает формировать биполярный геополитический мир и новый миропорядок», - заявил Дмитрий Спивак.
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Как писала ранее Politeka, Юрий Ванетик рассказал, как США относятся к Китаю.
Также Politeka сообщала, что политик Дмитрий Спивак рассказал, почему путин решил приостановить участие рф в договоре СНВ-3: «Это месседж Западу».