Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что никто в мире не мог предположить, что украинское вооружение будет уничтожать критическую инфраструктуру рф.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Посмотрите, какой путь мы вообще прошли с точки зрения восприятия действительности. Кто-нибудь в мире мог бы представить себе где-то полтора года назад, что украинские дроны, украинское вооружение будет повреждать объекты критической и военной инфраструктуры на территории российской федерации?» - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, и россия ничего не может сделать с этими атаками, ее хваленная ПВО, ее контрразведка не справляется. Как отметил Дмитрий Спивак, эти удары по территории рф помогли Украине демонстративно на весь мир развеять очередной миф о мощи россии.

«Украина развеивает миф о всесилии российской ПВО, миф о всесилии российских спецслужб», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, Александр Кочетков предположил, на каких направлениях рф попытается осуществить наступление: «Нужен хотя бы призрачный успех».

Также Politeka сообщала, что военный Святослав Дубина рассказал, благодаря чему украинцы смогли дать отпор оккупантам: «Россия ошиблась».