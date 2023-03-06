Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал атаки беспилотников на территории рф и заявил, что это была еще только пристрелка, дальше – обязательное поражение.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает политтехнолог, на прошлой неделе мы наблюдали, как каждый день на территории россии где-то падали и падали беспилотники.

«Коломна поражена. Поражены на этой неделе также Туапсе, что-то в Адыгее. Кстати, благодаря этим взрывам я начал изучать географию россии, весь прошлый год приходилось изучать географию Украины из-за того, где обстреливали, что захватывали, я узнал про каждый город, где он находится в Украине», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Теперь же, констатирует эксперт, нам подвернулась возможность изучить немного географию и россии, узнать, где Адыгея, где Майкоп, где Ейск, где Тульская область, как это все далеко от Украины, поскольку туда долетали беспилотники и там были взрывы.

«Поэтому радостные новости всю эту неделю приходили со всех концов рф, куда долетели украинский беспилотники, что и где поразили, какие военные объекты. Где-то только пристреливались пока, но обязательно будут поражать», - утверждает Михаил Шейтельман.

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