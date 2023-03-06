Народный депутат Александр Качура сообщил, что Украина обязательно вернет полуостров.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, министр иностранных дел рф лавров заявил, что киевский режим планирует военный захват Крыма. Как отметил народный депутат, украинский народ планирует вернуть Крым, но это будет не захват, как утверждают в рф, а законное возвращение украинских территорий.

«Уже появились кадры, как в Евпатории на пляжах роют окопы. Окопы ваши (российских оккупантов – Ред.) мы обязательно засыплем и снова сделаем Крым жемчужиной Украины», - заявил Александр Качура.

Как подчеркнул народный депутат, уже сейчас все предатели должны собирать свои вещи и бежать с полуострова, ведь скоро он будет освобожден.

«И унитазы свои не забудьте. Чемодан, вокзал, Воронеж!» - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, Александр Кочетков предположил, на каких направлениях рф попытается осуществить наступление: «Нужен хотя бы призрачный успех».

Также Politeka сообщала, что публицист Александр Новохатский рассказал, по каким правилам воюют россияне: «В их мире это нормально».