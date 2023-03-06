Идеолог Олесь Доний объяснил, что украинцам нужно еще научиться правильно строить системы, а они вокруг нас – это и государство, и партии, и гражданское общество.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Концепция «25 ступеней к общественному счастью» является новым шагом в украинском политическом мнении. Если в предыдущие этапы главной целью украинской политической мысли, то есть самой большой мечтой для украинцев считалось государство, то я изменил парадигму. Я государство рассматриваю как средство, а не цель, как средство обретения счастья для каждого украинца и каждой украинки», - рассказывает Олесь Доний.

Кроме того, отмечает эксперт, в своей Концепции он и не обошел вопросы государственности и государства, просто рассматривается он значительно глубже. В частности, объясняет идеолог, речь идет не о государстве для государства, а о механизме государства, являющемся элементом системности.

Мы склонны к борьбе за свои права, мы выходим на Майдан, сейчас ребята на наших восточных границах защищают нашу территориальную целостность, это борьба за права и свободы. Но нам не хватает системности. То есть, получаем государство, но не можем построить надлежащую систему», - констатирует Олесь Доний.

Следовательно, заключает он, мы должны научиться системности. В этом плане, продолжает эксперт, государство является лишь одной из систем, пусть и самой большой. По его словам, системы фактически вокруг нас, это и система гражданского общества, и партийного, и тому подобное.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, почему у Украины все это время не было массовых инвестиций.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал в Подгорице о российской агрессии.