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Самая известная спортивная газета Испании Marca написала о попытках незаконного переворота в Украинской ассоциации футбола, увязав их с намерениями России вернуть свои команды в футбольные турниры УЕФА. Содействовать в этом россиянам должен олигарх Роман Абрамович, который дружит с украинским футболистом Андреем Шевченко. А самого Шевченко Москва считает более дружественным к себе, чем действующего президента УАФ Андрей Павелко, пишет издание.

«На 20 декабря был назначен исполком УФА, целью которого является замена Павелко и назначение на его место экс-игрока сборной Украины Андрея Шевченко. Переворот с целью увольнения Павелко провалился, поскольку некоторые члены УАФ осудили внеочередной съезд как незаконный», - пишет Marca.

Издание отмечает, что действующий президент УАФ считается серьезным препятствием для России.

«Павелко, который считается серьезным препятствием для России найти способ вернуться в турниры УЕФА, пообещал не допускать страну-агрессора к европейскому футболу, пока идет война. «УЕФА никогда не позволит России вернуться в европейский футбол во время войны. Я не знаю, зачем они встречаются с УЕФА, но могу вас в этом заверить», – сказал Павелко на 2,5-часовой конференции в прошлом месяце», - пишет газета.

Объясняя причины неудачного переворота в УАФ испанские журналисты Marca указывают на «фактор Абрамовича» и Андрея Шевченко, которого Москва считает более дружественным к себе.

Россия попыталась сблизиться с УЕФА и теперь проводит регулярные встречи, чтобы выработать сценарий, который позволит им снова играть в конкурентоспособный футбол. Между тем, официальные встречи также проходят с Азиатской футбольной конфедерацией, чтобы проверить их готовность временно принять Россию без необходимости покидать УЕФА.

Согласно источникам в России, человек, работающий над тем, чтобы Россия снова вышел на международную арену, – это Роман Абрамович. Бывший владелец «Челси», также дружащий с Андреем Шевченко еще со времен «Стемфорд Бридж», считается ответственным лицом в этом вопросе.

Абрамович даже сыграл роль в создании начальных мирных переговоров между двумя странами в прошлом году. Несмотря на то, что Шевченко полностью поддерживает свою страну и войска с начала войны прошлого года, Шевченко считается в Москве более дружественным, чем Павелко, благодаря его связи с Абрамовичем. С бывшим игроком «Золотого мяча» связались по поводу его возможных планов заменить Павелко на посту президента футбольной ассоциации Украины, но он не ответил», - пишет Marca.

Издание напомнит, что 5 апреля в Лиссабоне состоится Конгресс УЕФА, на котором остающийся главой УАФ Андрей Павелко надеется быть избранным членом исполкома организации еще на 4 года.

"Для россиян его победа не будет хорошим знаком", - констатируют испанцы.

В заключение авторы Marca пишут, что войны вокруг украинского дома футбола, вмешательство в работу УАФ со стороны государственных органов и попытки незаконных выборов ставят шансы совместной заявки Украины, Испании и Португалии на ЧМ-2030 под угрозу.

«Заявка Украины на чемпионат мира, заставившая миллионы людей мечтать о нормальной жизни в стране, раздираемой войной, находится под угрозой. Теперь дело за футбольной политикой, чтобы не допустить, чтобы это стало историей», - резюмирует издание.