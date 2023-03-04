Государственной службой финансового мониторинга Украины усиленно борется с рф на экономическом фронте.

Об этом сообщает пресс- служба Госфинмониторинга.

По состоянию на начало начало марта был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне. Заблокировано более 8,3 млрд гривен.

Также произошло исключение способности Р2Р транзакций для ряда русских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.

MONT GROUP: ПФР РФ ограничено в правах членства, в т.ч. лишены права занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и принимать персональное участие в проектах.

Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры, в отношении различных бизнес структур по россии.

Также РФ была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

С остальными мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга:



