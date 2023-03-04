Восемь молодежных организаций в иранском регионе Южный Азербайджан провели беспрецедентную акцию объединенных демократических сил. По инициативе телеграмм-канала AZfront активисты впервые объединились в единый фронт и буквально "под носом" у представителей иранских властей расклеили листовки с призывами к независимости региона.

Это стало серьезным шагом к дестабилизации внутри Ирана, пишет Телеграф.

В кампусе Тебрижского университета и на прилегающих территориях появились открытки с призывом к независимости Южного Азербайджана. Агитки расклеили Фронт национального освобождения Южного Азербайджана; Азербайджанская национальная организация сопротивления; Азербайджанское студенческое движение; Партия независимости Южного Азербайджана; Демократический Тюркский союз Южного Азербайджана; Демократическая партия Южного Азербайджана; Либерально-демократическая партия Южного и Партия Центра Азербайджана.

При этом, несмотря на настоящую охоту военизированной группировки "Басидж" и сотрудников Корпуса стражей исламской революции на участников движения, ни один из участников акции не был пойман или даже замечен представителями власти.

Подобная политическая активность в Иране, безусловно, совпадает с внешнеполитическими интересами Украины, поскольку Иран является основным военным партнером путинской России и важным донором оружия и оборудования для росармии.

В подтверждение этого 16 февраля Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой МИД Израиля Эли Коэном в Киеве заявил, что Иран – это общий враг обеих стран. Тогда стороны договорились об углублении сотрудничества по борьбе против Ирана на международной арене.

Собственно, Иран имеет долгую историю недружественной политики по отношению к Украине. Следует упомянуть сбитый иранской ракетой самолет коммерческого рейса МАУ — Boeing 737 над Тегераном 8 января 2020 года. Тогда погибли 176 человек.

Возможное обретение Южным Азербайджаном независимости со столицей в Тебризе может привести к распаду Ирана как государства. Отделение региона с 30 млн этнических азербайджанцев, которые составляют примерно 20% всего населения страны, существенно ослабит Иран, если не уничтожит его государственность полностью.