Несмотря на помощь западных партнеров, украинским волонтерам всегда есть работа. И одна из важнейших задач обеспечить защитников качественными "глазами" - дронами, чтобы следить за врагом и сбрасывать ему неприятные сюрпризы.

О новой партии помощи защитникам рассказал на своей странице в сети Фейсбук волонтер Андрей Андреев.

"Я, как и все украинцы верю в победу, Вооруженные силы и…. дроны! Ведь сегодня, как показывает практика, именно дроны стали второй артиллерией и именно дроны наносят огромные потери врагу. Поэтому в последнее время мы с командой активно помогаем подразделениям ударных". дронов, обеспечивая их самым необходимым!Недавно были автомобили, а сегодня мы приобрели и передали: ударный дрон стоимостью 20 тыс. долл. для специализированного подразделения (видео отчет с результатом работы ребята обещают предоставить в ближайшее время);квадрокоптер Mavic и три Старлинка для еще одних наших друзей, защищающих государство на Востоке", – написал Андрей Андреев.