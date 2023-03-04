Политолог Руслан Бизяев рассказал, каким будет новый технологический уклад и как к нему уже сегодня готовятся разные страны мира.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Новая индустриальная революция. Насколько глобально изменится мир? Форбс опубликовал довольно интересную статью, посвященную нынешнему состоянию новой технологической мировой революции, о которой некоторые говорят, а некоторые говорят с 2016 года. В статье говорится, что те вещи, которые еще вчера казались нам фантастикой, а это Big Data, искусственный интеллект, альтернативная энергетика, беспилотный транспорт, либо в ближайшие несколько лет станут реальностью, либо уже становятся реальностью», - сообщает Руслан Бизяев.

Как рассказывает эксперт, статья анализирует, как мир подошел к этому испытанию. Потому что переход в прежние времена на новый технологический этап, отмечает он, как правило, сопровождался либо войнами, либо революциями, либо и войнами, и революциями. Поэтому, констатирует политолог, довольно интересная ситуация сложилась в мире, когда человечество технологически уже почти готово к переходу, а вот с точки зрения социума и гуманитарной составляющей – нет.

«Ни общество, ни система образования не готовы к этому вызову, они еще требуют времени. Сколько времени? Одно поколение. Это в среднем 25 лет. То есть реально человечество будет готово к переходу на совсем другой технологический уклад примерно через 25 лет. Где-то в 2045, 2050 году», - утверждает Руслан Бизяев.

Тем не менее, констатирует он, уже сейчас к нему активно готовятся. К примеру, отмечает эксперт, готовится Ближний Восток, понимающий, что нефтью следующего технологического цикла станет вода, или мировое автомобилестроение, которое уже приняло окончательное решение на отказ от двигателей внутреннего сгорания.

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