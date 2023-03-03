Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что никто в цивилизованном мире не поддержит государственный переворот в Молдове.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Многие обеспокоены Молдовой. Россия не может захватить Молдову, приведя войска сквозь территорию Украины или сквозь территорию Румынии. Она может попытаться захватить Молдову только тем, что у нее имеется на территории Молдовы», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, у россии есть несколько тысяч военных на территории Приднестровья и какие-то заброшенные в страну агенты, которые и организовывают все митинги. Как отметил Михаил Шейтельман, и вот этими силами россия может попытаться захватить власть в Молдове.

«Это не очень вероятно, но возможно. Но после этого они больше ничего не смогут сделать. Есть мнение, что потом оттуда они будут наступать на Украину. Но мы не позволим им перебрасывать в Молдову новые силы. Весь цивилизованный мир не признает переворот в Молдове и не признает новую власть», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, переворот в Молдове провалился: нардеп Александр Качура рассказал, чего боятся россияне.

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