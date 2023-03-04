Политолог Алексей Буряченко прокомментировал проведение префектизации местных государственных администраций в Украине.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Префектизация – это введение института префекта, который, конечно, нужен. И это совершенно понятно экспертной среде. Этот институт нужно вводить в тело Конституции», – отмечает Алексей Буряченко.

В частности, подчеркивает гость программы, префектизация – один из маркеров нашей евроинтеграции. Как он рассказывает, ранее эту надзорную функцию выполняла прокуратура, в 2016 году у нее эту функцию забрали и на этом все, ничего вообще, вакуум. То есть, констатирует эксперт, надзор за решениями органов местного самоуправления теперь не производит никто, вообще никто.

«Я соглашаюсь с тем, что функцию надзора нужно было забирать у прокуратуры, потому что орган-монстр, одной рукой надзирает, другой – следствие, третьей – надзор за следствием, а четвертой – поддерживает государственное обвинение. Это нонсенс, так не бывает», – объясняет Алексей Буряченко.

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