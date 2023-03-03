С начала полномасштабной войны каждый украинец понял, что настоящие супергерои не во вселенных DC и Marvel, а рядом с нами. Это военные, спасатели, волонтеры, медики и все, кто приближает нашу победу.

Пишет сайт Клатч.

Анне Дикань (Андрющенко) 22 года. Она учится на 6 курсе медицинского университета и работает фельдшером в скорой. С начала полномасштабной войны эта хрупкая девушка с большим сердцем осталась в Харькове, чтобы делать то, что умеет лучше всего — спасать людей.

Анна рассказала о вызовах, которые оставили шрамы на сердце, почему стала прототипом главной героини военной драмы “Я — Надія”, и как попала со смены на собственную свадьбу.



Когда я пошла работать на скорую, то не умела ничего делать руками. Я даже давление не мерила тогда, инъекции не делала. Я пошла, чтобы научиться делать манипуляции. А потом все завертелось, я влюбилась в скорую, и осталась здесь.

А потом внезапно война… Как для вас началось 24 февраля 2022 года?

В пять утра прогремели взрывы, я проснулась. Моя мама работала в то время водителем скорой, а парень — фельдшером. У них обоих в тот день должна быть дневная смена. Мы стали говорить о том, что будем делать. И мама, и мой парень сказали, что пойдут на работу. У меня в тот день был выходной, но я решила, что пойду с ними. Когда пришла на работу — для меня нашлось свободное место, потому что не все смогли приехать.

Какой вызов стал для вас самым страшным?

Каждый вызов на попадание был самым страшным. Я не могу сказать, что страшнее — видеть мертвого человека или страдающего без руки. Было страшно, когда прилетело возле метро в Харькове, там люди без ног, без рук остались.

Было страшно, когда "прилетело" ночью в общежитие. Там были и дети мертвые, сплошной кошмар. Я дежурила по 12 часов на поисковых работах. Нужно было описывать вместе с полицией погибших, оказывать медицинскую помощь пострадавшим, и вызвать на себя бригады, чтобы они доставляли пациентов в больницы.



Было очень страшно, когда "прилетело" возле суда. Все горело, провода из-под трамвая торчали, было стекло, все это в дыму и воде. Мы едем, а водитель говорит: “Боже, если я сейчас наеду на стекло, то и больного не довезем никуда, и себя тоже. Мы просто остановимся, и тогда помощь потребуется уже нам".

Тогда мы не могли подъехать к горящему дому, но как-то подстраивались. Нам очень помогли ГСЧС, которые выносили пострадавших на щитах или на покрывалах. Это было очень страшно.

А была ли история, которая, напротив, вас тронула?

На четвертый месяц войны я была на вызове, когда девочку за лицо и шею покусала собака. Ей было лет 16-17. Мы тогда оказали первичную помощь и настояли на том, чтобы доставить ее в больницу (я тогда была руководителем бригады).

И потом эта девочка нашла мою страницу в Инстаграме, и написала много теплых слов благодарности. Она до сих пор лайкает все мои истории и пишет, что теперь тоже хочет стать фельдшером.

Мне тогда было очень ее жалко, ведь это молодая девочка. Я очень боялась, что у нее останутся шрамы, а укушенные раны вообще не зашиваются, они условно инфицированы. Я понимала, что дома оставаться нельзя, и очень настаивала на том, чтобы поехать в больницу.

Но все закончилось хорошо, раны зажили и девушка счастлива. Это очень приятно, когда ты влияешь на жизнь человека, а он потом каким-то образом находит тебя и проявляет такую ​​искреннюю детскую благодарность. Со взрослыми, обычно, все сложнее.



Анна, вы работаете в Киеве. Почему было принято решение о выезде из Харькова?

Я работала в Харькове на скорой задолго до начала войны, но именно в военное время мы работали полгода. Моя последняя смена была 31 августа, а 6 сентября была первая смена уже в Киеве.

Мы с парнем переехали потому, что у меня уже не выдерживало здоровье. Вы знаете, каждая психика имеет свой порог, а в Харькове в то время летом были обстрелы каждую ночь. Да, не каждую ночь были раненые, потому что некоторые обстрелы были прямо в землю, в нежилые дома, но они были каждую ночь, и это было даже по расписанию.

Это же можно сойти с ума. Я просыпалась в 4:50 утра и понимала, что у меня до обстрела осталось 10 минут. Каждое утро в 5 были обстрелы. Я тогда думала: "Ок, сделаю кофе, успею, потому что проснулась на 10 минут раньше". Мы сидели в коридоре, никаких не было ни подвалов, ни метро, ​​просто коридор.

Пришел какой-то край, когда этот хронический стресс начал отражаться на моем физическом здоровье. И тогда мой врач сказала: "Ань, или ты меняешь работу, или меняешь локацию этой работы, потому что дальше будет только хуже". И мы решили, что лучше локацию, чем работу.

Вы приехали со своим будущим мужем Дмитрием. Как долго вы вместе?

Мы познакомились с Димой на работе и вместе год, полгода из которых – военное время. Мы тогда с ним еще говорили, что эти полгода считаются за десять.

Предложение он мне сделал еще в Харькове, на Пасху, которая в прошлом году была 25 апреля.

Просто после смены мы пришли домой, были обстрелы, я была очень уставшей и грустной, и сказала ему: "Ты представляешь, мы раньше смотрели фильмы о войне, где люди даже доучиться не успели.

А здесь такая же ситуация, что мы доучиться не успели. Мы семью построить не успели. Есть вероятность, что я даже не буду знать, что такое быть женой, иметь семью и детей. Ибо просто всего этого мы не успели сделать. Эта война застала нас настолько молодыми, что мы вообще ничего не успели сделать в этой жизни".

И тогда он сделал мне предложение прямо дома. Оказалось, что кольцо у него уже было. Для меня это было неожиданно, но очень искренне и по-домашнему. И я согласилась.

Казалось бы, мы всего год вместе, но за период войны он видел меня разной: в истерике, в сильном страхе, отчаянии. Такой, что, наверное, люди, которые по 20 лет вместе, могут из-за этого расстаться. Поэтому я считаю, что если мы вместе в войну, то дальше нам ничего не страшно.



Какой была ваша свадьба?

Мы поженились 27 января, потому что это был единственный день, когда мы выходные. Как раз закончили смену.

В день свадьбы брали талончик на очередь и регистрировались. К нам пришли гости, было буквально пять человек – наши близкие друзья.

И они рассказывали, что стоят, ждут с цветами нас, и подходит работница ЗАГСа. А это обычная дата, не зеркальная, потому было мало пар. И она говорит: "А чего вы здесь стоите?", а они отвечают, что у них пара здесь женится. "Никакая пара у нас не зарегистрирована". И наши друзья такие: "Это как?".

Мы просто немного опоздали – пришли в 15:30, а они были в 15:00.

На самом деле, я мечтала все детство, что у меня будет пышное платье, большая свадьба, буду такой принцессой на своей свадьбе, но я не могу. Мы ездим, мы видим такое горе у людей —как мужчины плачут над телами своих жен, над телами детей. И какое вообще может быть платье, когда это не ко времени. Но пожениться хотелось. Потому решили одеться по форме.

Но мой муж пообещал, что после победы мы обязательно сыграем свадьбу, с белым платьем, как у принцессы.



Как вы стали прототипом главной героини в военной драме канала 2+2 “Я — Надія”?

Сценарист этого сериала Артем Кобзан – мой друг, с которым я была знакома еще до войны. Мы хорошо общались. Я знала, что он как сценарист очень хорошо разбирается в истории. И когда началась война, я не знала, что мне делать, и хотела услышать умного человека, потому что мне кажется, что история цикличная.

Я тогда с ним списывалась, он мне свои догадки рассказывал. А я ему рассказывала о своей работе, потому что мне больше нечего было рассказывать. Мы почти жили на работе.

И его это тогда очень растрогало, и он сказал, что напишет сериал о нас, когда война закончится. А мы тогда только посмеялись. Мы не знали, доживем ли до завтра, а здесь сериал.

Но уже осенью он сообщил, что закончил сценарий. Для меня это было неожиданностью.

В годовщину полномасштабного вторжения состоялась премьера. Я была впечатлена после просмотра. Главная актриса Вероника Дюпина сыграла так, будто меня знает всю жизнь. Кстати, 6 марта на 2+2 можно будет просмотреть повтор сериала.



А вы встречались с Вероникой Дюпиной, общались?

Общались. Она была очень растрогана, когда меня увидела впервые, даже плакала. В целом, мы поладили.

Если бы вы выехали на смену, а там был очень сильно ранен путин. Вы бы его спасали?

Я думаю, что да. Спасала бы, и передала бы его потом правоохранителям. Я не эксперт в наказаниях. Если бы у меня был такой вызов, я бы его выполнила.



Что вам помогало держаться в самые темные времена?

Моя семья. Это мой уже муж и моя мама, которая была рядом почти все время.

Это мой песик, которого я очень сильно люблю, и вообще он как ребенок. Когда обстрелы, он прячется, но при этом он так счастлив. Вот возвращаешься с суток, а он так счастлив, будто нет войны, и вообще пора идти гулять (улыбается).

Поэтому да, семья и друзья. У нас много друзей и в Харькове, и уже здесь в Киеве. Это огромная поддержка.

Что бы вы пожелали украинцам?

Пожелала бы, наверное, не зацикливаться только на войне. Надо продолжать жить, и каждый должен продолжать делать свою работу. А еще не пренебрегать тревогой, потому что когда люди пренебрегают тревогой, у нас появляется больше работы. А мы не любим, когда у нас появляется больше работы (улыбается). А еще стоит иметь при себе аптечку, собственно, турникет, как минимум, купить. А как максимум потренироваться им пользоваться.