С 24 февраля по 02 марта 2023 года Государственная экологическая инспекция Украины провела 79 природоохранных мероприятий и составила 149 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 28 тыс. гривен, из которых в Государственный бюджет взыскано 23 тыс. гривен.

Нарушения требований природоохранного законодательства повлекли ущерб на сумму 1 млн 61 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 967 тыс. гривен, а взыскано ущерба в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 108 тыс. гривен.

Из этого можно заключить, что нарушение природоохранного законодательства является серьезной проблемой, и что Государственная экологическая инспекция Украины активно действует для борьбы с этой проблемой. В то же время важно понять, что ущерб, причиненный природе, может быть значительно больше, чем наложенные штрафы, поэтому важно выполнять требования природоохранного законодательства для сохранения окружающей среды.