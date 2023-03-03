С 24 февраля по 02 марта 2023 года Государственная экологическая инспекция Украины провела 79 природоохранных мероприятий и составила 149 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 28 тыс. гривен, из которых в Государственный бюджет взыскано 23 тыс. гривен.

Нарушения требований природоохранного законодательства повлекли ущерб на сумму 1 млн 61 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 967 тыс. гривен, а взыскано ущерба в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 108 тыс. гривен.

Из этого можно заключить, что нарушение природоохранного законодательства является серьезной проблемой, и что Государственная экологическая инспекция Украины активно действует для борьбы с этой проблемой. В то же время важно понять, что ущерб, причиненный природе, может быть значительно больше, чем наложенные штрафы, поэтому важно выполнять требования природоохранного законодательства для сохранения окружающей среды.

Популярные статьи сейчас

Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"

Бомбу взорвали в суде столицы, первые кадры с места взрыва: "Было много людей"

Двойной охват: оккупанты изменили стратегию в районе Бахмута и "добились успехов"

Свет снова могут выключить, известно, когда: "Уже надо готовиться"

8 марта и Пасха: украинцам дали окончательный ответ, кто может рассчитывать на выходной
Показать еще