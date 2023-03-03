Народный депутат Александр Качура сообщил, что россия уже не впервые устраивает провокации на своей территории.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам народного депутата, украинская ДРГ в Брянской области – это банальная провокация россиян. Как отметил Александр Качура, украинские военные еще 23 февраля предупреждали, что россия может устроить такую провокацию.

«Путину сейчас крайне необходима подобная картинка, чтобы хоть как-то взбодрить россиян и собрать побольше пушечного мяса под предлогом опасности», - сообщил Александр Качура.

Как подчеркнул народный депутат, россия не впервые устраивает такие провокации на своей территории, чтобы создать нужную картинку и заставить россиян идти воевать.

«Они уже делали подобное в конце 90-х, взрывая жилые дома в россии, чтобы оправдать войну в Чечне. Но с Украиной так не выйдет», - заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, военный эксперт рассказал, как будет идти война в ближайшее время.

Также Politeka сообщала, что Александр Кочетков предположил, на каких направлениях рф попытается осуществить наступление: «Нужен хотя бы призрачный успех».