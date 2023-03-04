Политический аналитик Александр Новохатский объяснил, что Приднестровье – это заноза, которую между Украиной и Молдовой вогнала россия с целью ограничить наше общение с миром.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Приднестровье – это такая метастаза россии. Весь вопрос тут в том, имеет ли Приднестровье свою идентичность, какая это идентичность? Насколько они своей этой субъектной идентичностью вписываются в пространство Молдовы, в пространство Украины или в пространство россии, что это есть?», - спрашивает Александр Новохатский.

На самом деле, подчеркивает эксперт, это очень опасная кровоточащая зараза, заноза, которую вогнали между Украиной и Молдовой для того, чтобы исключить очередной способ общения Украины с миром. Решать же весь этот вопрос с Приднестровьем, утверждает гость программы, необходимо было еще на позавчера. Сейчас же, добавляет он, само существование такого образования создает неудобства Украине.

«Вы в Румынию как ездите? Через Приднестровье? Через Черновцы. Это хороший крюк. Это раз. Нарушена транспортная развязка, нарушена логистическая развязка, нарушена вообще сама геополитическая суть…», - объясняет Александр Новохатский.

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