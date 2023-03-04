Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что украинские подростки сейчас пребывают все время в стрессовых условиях.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Помимо очевидной угрозы, что они толпой просто нападают на других подростков, есть еще и неочевидные угрозы. Большинство этих подростков, которые состоят в «ЧВК Редан», несовершеннолетние. 14, 15, 16 и 17 лет – это основной костяк. Какие скрытые угрозы у этого движения есть именно в Украине?» - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, помимо тяжелых побоев, есть целый ряд моментов, которые имеют особенность для нашей страны. Как отметил Борис Тизенгаузен, в первую очередь возникновение этого движения в Украине говорит о состоянии детей, которые сидят дома еще с карантина, теперь война, каждый день тревоги, постоянные стрессы.

«Постоянно разлуки с одноклассниками, переезды в другой регион. Это все не способствует нормальному психоэмоциональному состоянию подростков. Украинские подростки находятся в стрессовой ситуации, поэтому дать им возможность выплеснуть энергию в таком формате очень легко», - заявил Борис Тизенгаузен.

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