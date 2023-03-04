Идеолог Олесь Доний объяснил, что украинская экономическая и политическая система монополизированы, нужно от этого избавиться, чтобы в страну активно инвестировали.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я думаю прежде всего об экономической и политической ситуации, где есть, безусловно, необходимость разрушения монопольно-олигархической системы, которая сложилась в Украине», - отмечает Олесь Доний.

Как он отмечает, часто говорят, что в Украину не инвестируют из-за войны, коррупции и дешевой рабочей силы. Тем не менее, констатирует эксперт, страны, находящиеся в состоянии войны, в которых преуспевает коррупция и которые имеют рабочую силу, все же имеют и инвестиции. На самом же деле, объясняет он, в Украину не инвестируют массово как раз из-за монополизированной экономики.

«Монополизировано почти все, не только в так называемых олигархических сферах, это доходит уже и до мелкого так называемого сельского хозяйства. Умные страны создали антитрестовое законодательство еще в конце 19 века, это США и Канада. В Украине только предполагается такое, хотя с формальной точки зрения Антимонопольный комитет существует», - объясняет Олесь Доний.

По словам идеолога, наша политическая система также в значительной степени монополизирована, конкуренция партий скорее формальная, а на самом деле политическими процессами руководит сильное монопольное давление.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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