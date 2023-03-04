Политолог Олег Саакян сообщил, что Китай, с одной стороны, промо не отворачивается от россии, но и дистанцируется от нее в вопросах ядерного оружия и оккупации украинских земель.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Во-первых, россии сейчас ничего не остается, кроме того, как вешаться на шею Китаю, заявляя о том, что Китай нас поддерживает, сотрудничество сильно, как никогда, ведь Китай не сможет прямо это отрицать», - объясняет Олег Саакян.

Китаю также, констатирует он, необходимо прямо демонстрировать, что они стоят рядышком с россией и не бросают россию наедине. Но при этом, подчеркивает эксперт, Китай этого не будет подтверждать и в действительности не будет наращивать по крайне мере публично такое сотрудничество, поскольку пытается максимально для себя снизить риски от российской авантюры, дистанцироваться от россии.

«Можно по пунктах рассмотреть китайскую мирную инициативу, мы видим, что во всех ключевых позициях Китай дистанцируется от россии, например, ядерное оружие, параллельно с этим говорит о целостности государств и, соответственно, подтверждает целостность Украины, поскольку для Китая это – зеркальная ситуация Тайваня», - заключает Олег Саакян.

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