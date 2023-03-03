Геополитик Юрий Буздуган сообщил, что за последние несколько десятилетий не было совершено никаких научных открытий.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Цель этой войны — преобразование мира. Почему? Потому что старый мир сломался. Этот неолиберальный мир, построенный после 1991-го года, сломался, он просто перестал работать», - сообщил Юрий Буздуган.

По словам геополитика, подтверждением того, что этот мир нуждается в перестройке, может стать падение экономики. Как отметил Юрий Буздуган, мировая экономика больше не работает, последний рост происходил еще в 80-х годах прошлого столетия. Кроме того, за последние 30 лет не было сделано ни одного фундаментального научного открытия.

«То есть модель оказалась плохая, она давала всё хуже и хуже результаты. Ее нужно перестроить», - заявил Юрий Буздуган.

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