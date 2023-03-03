В Подгорице во время «дней Украины в Черногории» выступили украинские историки, журналисты, а также идеолог Олесь Доний, который подчеркнул необходимость жесткой позиции по поводу российской агрессии.

Об этом он рассказал в своем Facebook.

Украинский идеолог Олесь Доний выступил 28 февраля в «Европейском доме» в городе Подгорица, столице Черногории. В частности, это произошло в рамках «дней Украины в Черногории», в течение которых проходят выступления украинских журналистов и историков.

«Фонд Астамура Гумбы» является организатором этого мероприятия, а сам Астамур Гумба – погибший в боях украинский доброволец, сражавшийся с российской оккупацией в Харьковской области. Еще во времена «мирной жизни» он учился в Черногории.

Итак, Олесь Доний вместе с группой украинских журналистов и историков рассказал, какая сегодня ситуация в Украине, а также подчеркнул, что нам нужна сильная позиция стран-членов НАТО в отношении борьбы с агрессией со стороны россии.

Как сообщала Politeka, Пискун рассказал, на каком этапе войны мы сегодня.

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