Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Здесь на днях СМИ обнародовали информацию о том, что 396 депутатов за январь 2023 года держали надбавку за «ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА» в размере около 50 тысяч гривен. Учитывая закрытый характер работы Верховной Рады, которую депутаты пафосную называют «воюющей», решил проверить, что означает «интенсивный труд» в парламентском смысле.

Так что в соответствии с сообщениями о рассмотрении вопросов и голосования в пленарном режиме (смотри сайт ВР) в январе 2023 года состоялись… аж ДВА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 12 и 13 января. 12 января депутаты работали с 12-58 до 15-55, а 13 января с 10-21 до 13-33.

За интенсивно работающий январь состоялись заседания только в нескольких комитетах и ​​то, в большинстве случаев, онлайн. Как известно, в нынешней Верховной Раде созданы и действуют 23 Комитета. Остальные интенсивности связаны с «цитатами великих о войне», которые размещены на официальном сайте парламента. Правда, нужно отметить, что многие депутаты интенсивно убеждали власть и простой народ Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Объединенных Арабских Эмиратов, Монако, Франции, Австрии…в необходимости более активной помощи нашей стране. И это факт!

Попутно информирую, что украинский народ воюющей страны, в том числе занятый в бюджетной сфере образования и культуры, в этом же январе, по большей части, находился на так называемом простое, в отпусках за свой счет или на 0.5 или 0.75 ставки с учетом сокращения бюджетного финансирования в 2023 году

В то же время напоминаю, что представители ВСЕХ без исключения фракций и групп проголосовали за бюджет-2023, в котором предусмотрели 2 миллиарда 267 миллионов 214,9 тысяч гривен на содержание Верховной Рады Украины. Из этих средств запланировано выделять депутатам 53 тысячи 680 гривен как фактическую зарплату и в такой же сумме ежемесячную выплату на возмещение расходов по исполнению депутатских полномочий. Кроме этого, у каждого депутата есть ежемесячная выплата для своих помощников или помощниц в сумме 78 тысяч 372.8 гривен, 237 тысяч гривен компенсации за аренду жилья, возмещение за командировку… и междугородние и городские телефонные разговоры?! Поэтому премии, выплаты и доплаты каждому депутату были ПРЕДВИДЕНЫ БЮДЖЕТОМ-2023, который эти же депутаты назвали справедливо «бюджетом выживания для народа».

Вывод прост и очевиден:

Все граждане Украины, от депутатов и глав ОТГ до пенсионеров, должны ОДНАКОВО и СПРАВЕДЛИВО приобщиться к ПОБЕДЕ над российской ордой военного преступника Путина, а премии и доплаты за интенсивный труд властям, как и всем гражданам, нужно выплачивать уже в победной Украине и фактически работу.