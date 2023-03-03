Трижды Генеральный прокурор Украины Святослав Пискун прокомментировал слова Буданова о том, что, если сравнивать с футбольным матчем, то война сейчас в результате 1:1 и на 70-й минуте.

Об этом он рассказал по каналу «PolitБюро».

«Мы сегодня прошли 2/3 того испытания, которое случилось перед украинским народом, осталось немного. И за этот оставшийся период что нам нужно сделать? Согласно задаче нашего президента, нам нужно освободить те территории, которые заняты российскими войсками, то есть нужно выйти на границы 1991 года», – объясняет Святослав Пискун.

По мнению гостя программы, это так и будет, мы победим, выйдем на границы 1991 года, вернем Крым и Донбасс, сделаем по всей границе с беларусью и россией, а это 3 тысячи километров, серую зону на 50 километров, и будем начинать мирную жизнь.

По его мнению, мир наступит не сразу, нужно будет думать, что после того, как мы выбьем россиян из Украины, будут ли у нас гарантии того, что на нас больше не нападут. Иначе, констатирует гость программы, нет смысла начинать строить мирную жизнь.

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