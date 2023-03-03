Юрист и кандидат юридических наук Марина Ставнийчук сообщила, что существует вероятность, что Китай будет поставлять россии высокотехнологичную продукцию через Беларусь.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Среди актуальных тем разговора лидера Китая Си Цзиньпина и Александра Лукашенко был украинский вопрос. Лукашенко поддержал мирные инициативы Китая. Для меня очевидно, что, несмотря на то, что он для нас уже военный преступник, он ищет возможности, как в нынешних условиях не применить непосредственно вооруженные силы Беларуси против Украины», - сообщила Марина Ставнийчук.

По словам юриста, кажется, что в ходе этой встречи Си Цзиньпин и Лукашенко обсуждали еще и важные экономические вопросы. Как отметила Марина Ставнийчук, самопровозглашенный президент Беларуси хочет, чтобы его страна помогала в поставке всего необходимого российской армии, несмотря на санкции Запада.

«Лукашенко хочет, чтобы Беларусь стала тем хабом, через который из Китая в россию, несмотря на санкции Запада, будет переходить высокотехнологичная продукция», - заявила Марина Ставнийчук.

Как писала ранее Politeka, нардеп Александр Качура рассказал, с какой целью Лукашенко едет в Китай: «Ищет нового покровителя».

Также Politeka сообщала, что зачем на самом деле Лукашенко примчался в Китай: «Путинская россия отойдет в историю, дело идет к концу».