Политический эксперт Валентин Гладких рассказал, что часто нашими моральными авторитетами становятся люди, не поддерживающие господствующие ценности, а бросающие им вызов и устанавливающие новые.
Об этом он рассказал в программе «Культ личности».
«На самом деле моральные авторитеты, с одной стороны, могут быть своеобразным указателем, на которые можно ориентироваться, с другой – моральные авторитеты очень часто бывают революционерами и мятежниками», - отмечает Валентин Гладких.
То есть, объясняет эксперт, это такие люди, которые не столько устанавливают какие-либо господствующие ценности, сколько бросают вызов господствующим ценностям, ломают систему и параллельно создают новую систему. Творческое разрушение, говорит он, если здесь можно вспомнить Шумпетера.
«Элиты – это же на самом деле лаборатория, они возникают как носители каких-то разрушительных черт и не факт, что эти черты будут нужны», - подчеркивает Валентин Гладких.
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Как объясняет гость программы, в эволюции есть понятие деструктивного отбора – это когда большие эволюционные шансы в условиях кардинального изменения условий как раз имеют носители тех черт, которые максимально отличаются, не средние, а крайности. К тому же, констатирует он, мы же знаем только побеждающие элиты, которые становятся элитами, а на самом же деле львиная доля просто исчезает, репрессируется, возникнув не в свое время, преждевременно или поздно, когда уже нет нужды.
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