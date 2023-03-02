Политический эксперт Владимир Цыбулько сообщил, что сейчас на территории Украины работают профессиональные криминалисты.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«После Второй мировой войны такая война в стиле путина, которую он начал против Украины, считалась невозможной, потому что в 21 веке войны выигрывают адвокаты, юристы, а не войска в полях. В любом случае мы хоть и попали в эту дикарскую средневековую фазу полевой войны, но все равно поражение россии будут фиксировать юристы», - сообщил Владимир Цыбулько.

По словам политического эксперта, уже сейчас на территории Украины происходит профессиональная, высокотехнологичная фиксация всех преступлений российских оккупантов. Как отметил Владимир Цыбулько, сейчас примерно 15 стран, задействованных в документировании преступлений бывшей Югославии, работают в Украине.

«15 стран делегировали своих криминалистов для анализа и фиксирования преступлений российской федерации», - заявил Владимир Цыбулько.

Как писала ранее Politeka, Михаил Шейтельман заявил, что пока президент россии на коленях не будет просить прощения, то разговоров не может быть никаких.

Также Politeka сообщала, что политик Дмитрий Спивак заявил, что россия уже проиграла войну: «Уже истощенная, ослабленная, униженная».