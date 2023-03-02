Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал ситуацию с долгами Украины и заявил, что в условиях войны с россией мы имеем право требовать списания.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, трудно понять, как у государства, сегодня воюющего со страной-террористом №1, российской федерацией, у которой в день был заработок 600 миллионов долларов, можно требовать сейчас погашения кредитов.

«Греции они списали 108 миллиардов долларов, когда было тяжело поляком, им списали 28 миллиардов долларов. Почему это возможно тогда, а сейчас невозможно для нас? Поэтому я считаю, что наше Министерство финансов должно отрабатывать и требовать списывать долги», – утверждает Георгий Биркадзе.

Как он отмечает, почти 50%, которые мы сегодня одалживаем, нам нужно будет начинать возвращать уже в этом году, а цифры сумасшедшие.

«Например, если в 2023 году процент погашения – 100 с чем-то миллиардов гривен, то в 2024 году – это почти 30 с копейками. Поэтому считаю, что нам нужно в этом направлении двигаться и добиваться, чтобы нам отменяли эти долги и помогали, чтобы наша экономика держалась», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Бондаренко объяснил, что для эффективной борьбы с россией Украине нужны квалифицированные русисты или русологи.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, как можно обрушить экономику россии.