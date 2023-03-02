Идеолог Олесь Доний рассказал, что каждое общество на том или ином этапе развития цивилизации устанавливает собственные пределы толерантности, то есть восприятие других.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, требовать толерантность ко всему миру невозможно. В частности, в пример он приводит тот факт, что на определенном этапе цивилизации человечество отказалось от каннибализма, хотя раньше было к этому толерантным, ввели устные, а впоследствии и законодательные табу. То есть, констатирует идеолог, общество определяет пределы своей толерантности, она никогда не бывает безграничным.

«Именно поэтому эта ступень звучит не «Будь толерантным», потому что быть толерантным ко всему просто невозможно, а «Учись толерантности» - к чему можно и необходимо быть толерантным, к чему мир уже пришел, и к чему толерантным нельзя быть», - объясняет Олесь Доний.

По его словам, часто по поводу этой ступени упрекают, мол, о какой толерантности можно говорить, когда у нас война с россией. А на это, отмечает эксперт, есть ступень «Учись бороться за свои права и свободы», то есть от агрессора нужно защищаться, давать отпор любому нападению.

«Учись бороться за свои права и свободы, а толерантность – это о другом, это не о сдаче агрессору. Это об осознании уважения к другому, не претендующему на тиранию, на всевластие над тобой. Женщины не претендуют на то, чтобы все мужчины стали женщинами. Этнические или сексуальные меньшими не претендуют на то, чтобы все стали этническими или сексуальными меньшинствами. Это право любого быть кем-либо», - заключает Олесь Доний.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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